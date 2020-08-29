Vali Varol, Kerbela Şehitlerini Anma Programına katıldı - Son Dakika

Ağrı'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Taşlıçay ilçesinde Ehlibeyt Yeşil Camii'nde düzenlenen, Vali Dr. Osman Varol'un da katıldığı etkinlikte bir araya gelen grup, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmelerini dualarla andı.

Yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği muharrem ayının İslam tarihindeki önemine işaret eden Vali Varol: "Bu hadisenin tüm İslam aleminin ortak acısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. İnsanoğlunun bizlere emredilen doğru yaşamak, doğru insan olmak, ahlaktan ve adaletten sapmamak gibi temel ilkelerinin ihlal edilerek; nefsin ve güç mücadelesinin peşine düşüp o gün için gerçek bir doğru insan olan Peygamberimizin, göz bebeği gözünün nuru kendi ailesinden olan Ehlibeytinin hiçbir insani düşünce taşımadan tamamen güç ve adaletsizlik timsali bir olayla zulme uğraması ve sonrasında şehit edilmesi bugün İslam dünyasında sahip olduğunuz birçok sıkıntının temelini oluşturmaktadır. Ama bu olaydan bizim çıkarmamız gereken dersler vardır. O gün meydana konulan bu zulüm aradan binlerce yıl geçse bile zihnimizden, gönlümüzden silinmeyecektir. Bu acı bize, adaletli olmanın zalimce yaşamaktan daha önemli olduğunu, adalet için mücadele etmenin acizce ve sefil yaşamaktan çok daha kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bu acı olay, Hz. Hüseyin ve 72 yakınının kendinden sonrakilere verdiği önemli mesajlar barındırıyor. Adalet, doğruluk ve hak için mücadeleye devam etmemiz gerektiğini bizlere binlerce yıl önceden iletiyorlar. Birlik olursak, küçük menfaatlerin peşine düşmeden adaletin peşinden gidersek hiçbir sıkıntıya uğramayacağımızın mesajını veriyorlar. Acınızı acımız olarak Tüm İslam Aleminin yaşadığını yineliyor, Hz. Hüseyin ve 72 yakınını rahmetle anıyorum" dedi.

Vali Varol'un yanı sıra Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlik, yapılan dua ile sona erdi. - AĞRI