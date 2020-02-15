Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu'yu ziyaret etti

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon'da yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu'yu evinde ziyaret etti.

Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu'yu ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon'da yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu'yu evinde ziyaret etti.


Bypass ameliyatı olan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu'dan sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak şifa dileklerini ileten Amasya Valisi Osman Varol, herhangi bir sorunları olduğu takdirde kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.


Vali Varol, vatanın birliği uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlere Türk milletinin şükran ve minnet duyduğunu dile getirdi.


Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu ve yakınları da Amasya'daki şehit yakınları ile gazileri her fırsatta ziyaret ederek sorunlarıyla yakından ilgilenmeye gayret gösteren Vali Varol'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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