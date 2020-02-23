Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti

18 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Vali Varol, Mahalle Muhtarı Metin Güner ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Vali Varol, kamu hizmetlerinin mahalleye sunulmasına ilişkin mahalle sakinlerinin düşüncelerini ve taleplerini dinleyip ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi.

Muhtarı Metin Güner ve mahalle sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol'a teşekkür etti.

Metin Güner, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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