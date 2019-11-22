Vali Varol köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Amasya Valisi Osman Varol, köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Çatalçam Köyü Muhtarı Hasan Selçuk, Halifeli Köyü Muhtarı Devrim Taşdemir, Kayrak Köyü Muhtarı Mehmet Keten ve Çiviköy Muhtarı Necmettin Sağır ile bir araya gelen Vali Varol, bir süre sohbet edip muhtarların sorunlarını dinledi.

Vali Varol, devlet eliyle köylerde yaşayan vatandaşları şehirde yaşayanlarla aynı yaşam standardına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlar da Vali Varol'un ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla ilgilendiği için teşekkür etti.