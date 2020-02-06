Vali Varol lise öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Varol lise öğrencileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelere bulundu.

Vali Varol lise öğrencileriyle bir araya geldi, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelere bulundu.

Okul öğrencileriyle bir araya gelen Varol, onlarla sohbet edip tavsiyelerde bulundu.

Bireyin başarısının üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesiyle ölçüleceğini dile getiren Varol, "Başarı kavramı ve bütün pozitif kavramların temelinde insani değerlere ne kadar sahip olunduğu yatıyor. Saygı, dürüstlük, adalet gibi kavramlar bu değerlere örnek olarak verilebilir. Bizler bu değerleri her zaman gözetip yaptığımız işin en iyisi yapmak için gayret etmeliyiz." dedi.

Vali Varol'un öğrencilerle ve öğretmenlerle özçekim yapmasıyla ziyaret son buldu.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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