Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. - Son Dakika

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.



Tuğgeneral Çokuysal, ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti ve plaket verdi Ziyarette, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA