Son Dakika › Güncel › Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. - Son Dakika
Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
7 saat önce
Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Tuğgeneral Çokuysal, ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti ve plaket verdi Ziyarette, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA
Son Dakika Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Uyuyan baloncuya yapılan alevli şaka, az kalsın ölümüne sebep oluyordu