Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. - Son Dakika

Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

7 saat önce

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti., System.String[]

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.


Tuğgeneral Çokuysal, ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti ve plaket verdi Ziyarette, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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