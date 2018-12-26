Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

50 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Varol, Müftülük salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını vurguladı.

Muhtarların beklentilerini bildiğini ifade eden Varol, "Belirli konuları müzakere etmemizin çok faydalı olduğunu, en azından birbirimizin dilinden daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Dile getirilen sorunların çözümlenme aşamasını bizzat takip edeceğim. Yapacağımız her toplantıda, eksikliklerin giderilmesi noktasında ne kadar yol aldığımızı masaya yatıracağız." dedi.

Toplantıya Vali Varol'un yanı sıra Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıttır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:00 Kaynak: AA

Müftülük, Amasya, Taşova, Güncel
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