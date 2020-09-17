Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 75.Yıl Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 75.Yıl Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Varol, okulda incelemelerde bulunurken yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u 75. Yıl Ortaokulu'nu ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü Sedat Aslankılıç, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. 75.Yıl Ortaokulu Müdürü Sedat Aslankılıç, Vali Dr. Osman Varol'a bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yaparak, okulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İncelemeleri sırasında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerine katılarak onlara seslenen Vali Varol, "Yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Emin olun çocuklar ne sizlerin ne de bizlerin istediği durumda değiliz. Pandemi sürecinden dolayı, derslerimizi böyle okullarımıza gelmeden, evlerinizde uzaktan yapmak zorundasınız. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz büyük bir çabayla sizlere evlerinizde ulaşmaya gayret ediyorlar. Bu salgını inşallah atlatacağız. O zaman tekrar sizleri çok özlediğiniz emin olduğum okullarınızda, sınıflarınızda ve okul bahçelerinizde göreceğiz ve bizde bundan dolayı çok memnun olacağız. Ben hepinize başarılar ve iyi dersler diliyorum" dedi.

Öğretmen Anadolu Lisesi öğretmenleriyle de bir araya gelen Vali Varol, "Bütün temennimiz ve arzumuz bir an önce pandemi sürecinin etkilerinden kurtulup, alışkın olduğumuz düzene geri dönmek. Eğitim sunduğumuz kamu hizmetinin en önemli hizmet olduğunu düşünüyorum. Eğer eğitim alanında işlerimiz doğru gidiyorsa, eğitim alanında bir problemimiz yoksa sizler öğretmenlerimiz motive edici bir biçimde işlerini sürdürüyorsa, çocuklarımızla ilgilenip onları doğru bir şekilde hayata hazırlıyorsa biz diğer alanlarda bunun olumlu etkilerini hemen gözlemleyebiliyoruz. Her gün sınıfınıza gelirken, okulunuza gelirken ilk günkü heyecanla gelmek lazım. Hayat bazen unutturabiliyor bu heyecanı. Bu heyecanı hatırlatmak için kendi görüşlerimi sizlere söyledim." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin önemini belirten Vali Varol, "Üretilen bilginin sonraki kuşaklara aktarma mekanizmamız öğretmenlerimizdir. İnsanoğlu var olduğu her dönem öğretmenlik var olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle bazı meslekler ortadan kalkabiliyor. Dolayısıyla gelecekte de biz var oldukça bu şekilde yaşadıkça hep var olacak bir mesleğe sahipsiniz. Sizler toplumun kaderini değiştirecek güce sahipsiniz. En zengin ve en renkli insan kaynağımızsınız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorsunuz. Bizlerde sizlere güveniyoruz. İnşallah hep birlikte bu ülkenin evlatlarını daha mutlu daha huzurlu günlere ulaştıracağız. Yeni eğitim - öğretim yılınız hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Vali Varol'un öğretmenlere hitabı ardından okulun müzik öğretmeni Nilüfer Taner'in bağlama çalmasıyla program son buldu. - AĞRI

Faruk Tekin, Atama, Okul, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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