Son Dakika Haberleri: Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
Son Dakika Güncel Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı - Son Dakika

Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı

6 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesini kullanarak hasat yaptı.

Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesini kullanarak hasat yaptı.


AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ile diğer yetkililerle vatandaşların da katıldığı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesinin direksiyonuna geçen Vali Varol, makineyi bir süre kullandı.


Çok stratejik bir ürün olan şeker pancarının her aşamasında, her farklı işlenmesinde ayrı bir değer ile zenginlik oluşturduğuna işaret ederek Amasya Şeker Fabrikası'nın kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ve etrafına bereket saçtığını vurgulayan Vali Varol, fabrikanın gelişimi için özveriyle gayret edildiğini söyledi.


İldeki büyük çaplı sulama yatırımları ile İl Özel İdaresi bütçesinden özelikle gelir getirici altyapı yatırımları denilen sulama sistemleri, gölet, kapalı devre sulama sistemlerinin yatırımlarının çoğaltılmasına ilişkin gayretlerin olduğuna da değinen Varol, "Bütün derdimiz bu bereketli toprakların bir metrekaresinin bile boş kalmaması, bu kaynakların hepsinin elde edilebilecek en yüksek verimle, en fenni ve doğru şekilde işletilerek vatandaşımıza zenginlik olarak dönmesidir. Bu doğrultuda gece, gündüz demeden, yorulmadan hep birlikte siyasetiyle, sivil toplumuyla, yerel yönetimiyle, merkezi yönetimiyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Gediksaray, Göynücek, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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