Vali Varol, pandemi müfettişleriyle Covid-19 denetimleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Varol, pandemi müfettişleriyle Covid-19 denetimleri gerçekleştirdi

AĞRI - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye tarafından küçük çocuklardan oluşturulan 'Pandemi Müfettişleri' ile korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

Korona virüs nedeniyle Ağrı Valiliği koordinesinde Atalay Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı da katıldı. Atalay Caddesi üzerinde bulunan işletmeleri gezerek pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Varol ve Başkan Sayan'a eşlik eden pandemi müfettişleri ise işletme sahiplerine maske ve broşür dağıtarak virüse karşı duyarlı olmalarını istedi.