Vali Varol "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" açılış programına katıldı - Son Dakika

Vali Varol "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" açılış programına katıldı

22.02.2021 19:03
Vali Varol

Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinesinde düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"nin açılış programına katıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinesinde düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"nin açılış programına katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen interaktif eğitime Vali Osman Varol'un yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, kurum müdürleri, Ağrı Proje Koordinasyon Merkezi proje uzmanları ile kurum ve kuruluşların proje ofisi personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ela Yıldırım'ın bilgilendirme sunumu ile sürdü. Bilgilendirme sunumunun ardından girişimcilik, sosyal girişimcilik, sosyal uyum ve gençlik istihdamı konularında çalışmalar yürüten Ulusal Ajans temsilcisi ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Eğitmeni Selahattin Ciritçi söz alarak eğitim süreci hakkında bilgi verdi.

Açılış programında konuşan Vali Varol, "Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda kaynakların hazırlanan projelere belirli bir yarışma usulü ile tahsis edildiği, bu kaynakların projede sunulan program çerçevesinde kullanıldığı bir dönemdeyiz. Proje, ulaşmak istediğimiz hedefler için elimizdeki insan kaynağını, maddi kaynağı ve zaman dilimini planladığımız basit ve temel bir planlama etkinliğidir. Bizler proje tabanlı çalışma prensibine sahibiz ve bu sebeple Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. Bu merkez ile kurumlarımızın projelerini takip edebiliyor, çalışma süreçlerinin tamamında koordinasyon sağlıyoruz. Biz serhat şehri Ağrı'mızın potansiyeline inanıyor, var olan potansiyelleri ortaya koymak noktasında kaynaklarımıza inanarak projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Bu eğitimin belirlediğimiz çalışma prensibine hizmet ettiğini bilerek, ilimizin potansiyellerini ortaya koyacak projelere vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. - AĞRI

Vali Varol Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi açılış programına katıldı
Vali Varol Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi açılış programına katıldı
Vali Varol Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi açılış programına katıldı
Vali Varol Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi açılış programına katıldı
Vali Varol Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi açılış programına katıldı

Ağrı Valiliği, Selçuklu, Rektör, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol 'Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi' açılış programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı         
20:36
Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı         
20:08
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil         
19:29
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı         
16:12
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 21:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Varol "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" açılış programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei