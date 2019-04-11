Vali Varol: "Şehit Aileleri En Önemli Emanetimiz"

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Vatanı için, milleti için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yapmış olan, canlarını vermiş olan şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim yanımızda, bizim nazarımızda en önemli emanetlerdir" dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Vatanı için, milleti için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yapmış olan, canlarını vermiş olan şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim yanımızda, bizim nazarımızda en önemli emanetlerdir" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek programında eşi Funda Varol ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da bulunduğu masada şehitlerin emaneti çocukları ve eşleriyle birlikte oturan Vali Varol, "Vatanı için, milleti için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yapmış olan, canlarını vermiş olan şehitlerimizin kıymetli ailelerinin bizim yanımızda, bizim nazarımızda en önemli emanetler olduğunu, hanemizden, ailemizden birisi olarak saydığımızı bugüne kadar yaptıklarımızla hep ortaya koymak istedik. Bugün burada, hepinizin huzurunda tekrar beyan etmek istiyorum. Onlarla tekrar birlikte olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Devletin bütün kapılarının açık bir vaziyette. Her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin göz bebeği polis teşkilatının vatandaşların mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşantılarını devam ettirmesine vesile olan en önemli teşkilatlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Varol, "Osmanlı döneminden bu yana varlığını sürdürmekte olan teşkilatımız ülkemizin zor zamanlardan geçtiği her dönemde fedakarca, cefakarca vazifesini yerine getirmiş onuruyla sahip olduğu armanın gücünü taşıyabilmiş kahraman ocağı teşkilatlarımızdan bir tanesidir. Emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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