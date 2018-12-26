Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Varol, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

48 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er İlyas Öztürk'ün Taşova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Varol, Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol, geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er İlyas Öztürk'ün Taşova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Varol, şehidin ailesiyle bir süre sohbet ederek başsağlığı diledi.

Şehidin babası Bahattin Öztürk'ün bir istek veya arzusunun olup olmadığını soran Varol, "Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Aile, Vali Varol'a ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Varol'a, Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya ve diğer yetkililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Amasya, İlyas Öztürk, Taşova, Güncel
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