Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ilçesinde bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ilçesinde bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Üretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Varol, şeker pancarının çok önemli ve stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası'nın istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Varol, başarılı bir hasat ve üretim sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ise faaliyetlerine sürekli destek veren Vali Varol'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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