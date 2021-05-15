Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, il protokol üyeleri ile birlikte "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Ağrı Valisi Osman Varol, il protokol üyeleri ile birlikte "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında korona virüs tedbirleri gözetilerek açılan
Fevzi Çakmak Semt Pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Varol, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyip çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI
Kaynak: İHA
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