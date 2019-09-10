Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Sofular Mahallesinde incelemelerde bulundu
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Vali Varol, Sofular Mahallesinde incelemelerde bulundu

34 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, "Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası Sofular" projesi kapsamında yenilenen Sofular Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Varol, Sofular Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, "Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası Sofular" projesi kapsamında yenilenen Sofular Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Sofular Mahallesi'nde yer alan Saraydüzü Caddesi ve Pirler Sokağı'ndaki asfalt, beton yol ile kaldırımlar sökülerek, tarihi dokuya uygun bazalt taş kaplama döşendi.

Mahalleyi yenileyen teknik ekiple görüş alışverişinde bulunan Vali Varol, yapılan çalışmalar sonucu Sofular Mahallesi'nin tarihteki güzel görüntüsünü yeniden yansıtacağını söyledi.

Varol'a incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bilal Eken de eşlik etti.

Saraydüzü, Sofular, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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