Vali Varol, Suluova'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Varol, Suluova'da incelemelerde bulundu

7 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Varol, Suluova'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Varol, 1 nolu Aile Sağlık Merkezi, Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Suluova Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Varol, yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanan 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi hakkında Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz'den bilgi aldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Suluova Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Varol, sunulan sağlık hizmetleri ile ilçedeki sağlık tesislerinin durumu, faaliyetleri ve 2019 yılında sunulan hizmetler konusunda İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu'dan bilgi aldı.

Varol'a inceleme ve ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile yetkililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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