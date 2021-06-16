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Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi

16.06.2021 18:33
Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Muhtarlar Toplantısı" kapsamında Suluova'ya bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Muhtarlar Toplantısı" kapsamında Suluova'ya bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Suluova'da köy ve mahalle muhtarları toplantısı Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Amasya'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı. Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2018 yılında ülkemiz bir tercihte bulunarak, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ana hedefi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir. Bu sistemde hantal bürokrasi ortadan kaldırılarak, hizmetlerin daha süratli, daha etkin, daha verimli ve daha az maliyetle yapılması amaçlanmıştır. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Ülkemiz tarımdan turizme, sanayiden altyapıya, hizmet sektöründen, sosyal güvenliğe ve sağlığa kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaktadır. Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemiz de doğal olarak bu salgından etkilenmiştir. Dün ki NATO zirvesinde de Türkiye'nin dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ve bu süreçte vatandaşlarına en kaliteli hizmetleri veren ülkelerden olduğu ifade edilmiştir" dedi.

"Bu süreçte modern olarak adlandırılan devletler birbirlerine ait maskelere, tıbbı cihazlara el koyarken, yaşlılarını ölüme terk etmişken, güçlü devletimiz üretim ve tedarik zincirini aksatmadan sürdürmüş ve özellikle de yaşlılarımızın bu salgından etkilenmemesi için tüm tedbirleri almıştır." ifadesini kullanan Vali Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durum Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta ve diğer alanlarda gerçekleştirdiği dönüşümün bir sonucudur. Muhtarlarımız bizzat halkımızın iradesiyle seçilen ve bulundukları köy ve mahallelerde devleti temsil eden kamu görevlileridir. Bu kapsamda sizlerin görüş ve önerilerine değer veriyoruz. Sizlerden bu vesileyle bölgenizdeki aşılama çalışmaları için halkımızı bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Bu hastalığı yenmek için tek yol aşılamadır. Sanayi alanında Taşova'mıza bir OSB kurduk. OSB'mizin kurulma sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taşova OSB ile Sanayi kapasitemizi %25 artmıştır. Ayrıca hayvancılıkta önemli bir merkez olan Suluova ilçemizdeki besi OSB'mizi genişletiyoruz. Suluova Besi OSB birçok yönüyle Ülkemiz hayvancılığına da rol model olmuştur. Burada nihai hedefimiz Suluova'yı ülkemizin sayılı kırmızı et üretim merkezlerinden biri yapabilmektir. Hepinize katılımızdan ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum"

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini iletti. - AMASYA

Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi
Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi
Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi
Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi

Mustafa Masatlı, Suluova, Amasya, OSB, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Varol, Suluova'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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