Vali Varol Taşova'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Vali Varol Taşova'da muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Varol Taşova'da muhtarlarla buluştu, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Varol, müftülük salonunda düzenlenen toplantıda, Özel İdarenin yeni yıl bütçesini oluşturmada son aşamaya geldiklerini söyledi.

Bu yıl Özel İdare olarak yaklaşık 110 milyon liralık bütçe oluşturduklarını belirten Varol, "Bu bütçenin çoğunluğunu köylülerimizi doğrudan ilgilendiren sulama, yol ve içme suları ile ilgili yatırım işlerinde harcama imkanımız olacak.


Altyapı sorununu geride bırakıp bundan sonra daha çok köylümüzün gelirini artıracak sulama imkanlarının geliştirileceği projelere çalışmalara ve ödeneklere öncelik verme niyetimiz var." dedi.

Toplantıya Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Osman Varol, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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