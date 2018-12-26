Son Dakika Haberleri: Vali Varol Taşova'da Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Vali Varol Taşova'da Muhtarlarla Toplantı Yaptı

57 dakika önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova'da mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Vali Varol Taşova'da Muhtarlarla Toplantı Yaptı, System.String[]
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova'da mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Mümkün olduğu kadar muhtarların sıkıntılarını dinlemeye çalıştıklarını belirten Vali Varol, "Bunlara çareler üretmeye çalışıyoruz. Sık sık bir araya gelmemizin, belirli konuları müzakere etmemizin çok faydalı olduğunu, en azından birbirimizin dilinden daha iyi anladığımızı düşünüyorum" dedi.

Muhtarları dikkatle dinleyip gereken notların alınması talimatını veren Varol, "Bu toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Dile getirilen sorunların çözümlenme aşamasını bizzat takip edeceğim. Yapacağımız her toplantıda eksikliklerin giderilmesi noktasında ne kadar yol aldığımızı masaya yatıracağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Taşova Kaymakam Vekili Okan Yenidünya ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:24 Kaynak: İHA

Osman Varol, Amasya, Taşova, Güncel
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