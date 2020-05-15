Vali Varol, Taşova Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova'da Vefa Sosyal Destek Grubu ofisini ziyaret etti.

Varol, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamaları için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen faaliyetler konusunda, Kaymakam Mustafa Berk Çelik'ten bilgi aldı.

Varol, uyarıları dikkat ederek evlerinde kalan vatandaşların taleplerinin hassasiyetle yerine getirildiğini söyledi.

Varol, ilçede kurulan pazar yerinde alınan önlemleri de inceleyerek, Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ten bilgi aldı.