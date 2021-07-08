Vali Varol, "Telafide Ben de Varım" Diyen Öğretmen ve Öğrencilerimizle Diyadin'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında yürütülen faaliyetlere katılmak üzere Diyadin ilçemize giden Valimiz Dr. Osman Varol, öğrencilerimize atölye çalışmalarında eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığımızca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrencilerimiz ve özel çocuklarımız için hazırlanan, 5 Temmuz'da başlayan ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, 120 öğrenci, 25 öğretmen ve 30 velinin katılımıyla Diyadin Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılan Vali Varol; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile bir araya geldi.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 1, 5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.

Siber güvenlik, enstrüman eğitimleri, robotik kodlama, coğrafya etkinlikleri, görsel sanatlar, doğa okulu, bilim keşifleri, halk oyunları eğitimi, beden perküsyonu ve hayatın içinde müfredat gibi 500 bine yakın etkinlikten oluşan; öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun seçimler yaparak diledikleri içerikten yararlanabileceği zenginleştirilmiş program kapsamında uygulanan çalışmalarda öğrencilerimize eşlik eden Vali Varol, "Oltamı Yapıyorum, Balık Tutuyorum" atölyesinde öğrencilerimizle olta yapımı hakkında bilgi alarak olta yaptı ve çocuklarımızla birlikte yaptıkları oltaları rast gele diyerek Diyadin'in soğuk suları ile buluşturdu.

Ardından badminton oynayan çocuklarımıza katılan Vali Varol, kıyasıya geçen ve kazananın dostluk olduğu müsabakaları büyük bir heyecanla izledi. Badminton müsabakalarının ardından sanatsal ve akademik gelişimin desteklendiği atölyeleri ziyaret eden Vali Varol, büyük bir dikkatle takip ettiği deneylerin ardından ebru sanatının inceliklerini çocuklarımızdan dinleyerek sanatını icra eden öğrencilerimizi tebrik etti.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetlerinin "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlandığını belirten Vali Varol, "Telafide Ben de Varım" programı ile öğrencilerimizin gelişiminin çok boyutlu olarak desteklendiğini ifade etti.

Daha sonra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gökyüzü ile buluşturmak üzere büyük bir emek ve hassasiyetle tasarımlarını ortaya koydukları ve aynı zamanda fen bilimlerinin temel ilkelerini de yaparak yaşayarak öğrendikleri uçurtma yapım atölyesini ziyaret eden Vali Varol, uçurtma yapan öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek "Telafide Ben de Varım" programı deneyimlerini dinledi.

Uçurtma atölyesinin ardından izcilerimizin daveti üzerine izci eğitim kampını ziyaret ederek çocuklarımızın doğada vakit geçirmelerinin gelişimleri üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapan Vali Varol; arazide keşif, düğüm, teknik iz işaretleri, temel izcilik bilgileri, gece ve gündüz yön bulma konularında eğitimler alan izcilerimizden doğada yaşamın incelikleri hakkında bilgi aldı. Kamp ateşini yakarak çocuklarımızla birlikte közde demlenmiş çay içen Vali Varol, öğrencilerimize paylaştıkları kıymetli bilgileri için teşekkür edip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra çocuklarımıza pamuk şekeri ikram eden Vali Varol, bireysel gelişim planlarına uygun olarak çeşitli faaliyetlerle desteklenen özel öğrencilerimizi ziyaret ederek ocuklarımızla yakinen ilgilenip onlara çeşitli hediyeler verdi. Startını verdiği yumurta, koşu ve halat çekme yarışlarını büyük bir heyecanla takip ederek çocuklarımızın ruh dünyasına dokunup onlarla keyifli vakit geçiren Vali Varol, çocuklarımızın ilgileri doğrultusunda kendi istekleri ile katıldıkları bu programın çok kıymetli olduğunu belirterek emek veren gönüllü öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür etti.

Son olarak, LGS'de Diyadin 1'inciliği elde eden Abdulsamet Demir ve 2'ncilik elde eden Nuran Yıldız ile bir araya gelen ve başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eden Vali Varol, gençlerimizle gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet ederek ziyaretlerini tamamladı.