Son Dakika Haberleri: Vali Varol'un Acı Günü

Vali Varol'un Acı Günü

2 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un hayatını kaybeden babası İsmet Varol, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un hayatını kaybeden babası İsmet Varol, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün vefat eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un babası İsmet Varol, son yolculuğuna İzmir'de uğurlandı. İzmir Buca Çamlık Camisinde cuma namazı sonrası İsmet Varol için cenaze namazı kılındı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra ilçe kaymakamları ile dost ve akrabaları da Vali Varol'u acı gününde yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından İsmet Varol'un cenazesi Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Amasya, İzmir, Güncel
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