Vali Varol'un Babası Hayatını Kaybetti
49 dakika önce
Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un babası İsmet Varol, hayatını kaybetti.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un babası İsmet Varol, hayatını kaybetti.
İsmet Varol, yarın öğlen İzmir Buca Çamlık Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Varol'un Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:28 Kaynak: İHA
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