Son Dakika Haberleri: Vali Varol'un Babası Hayatını Kaybetti

Vali Varol'un Babası Hayatını Kaybetti

49 dakika önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un babası İsmet Varol, hayatını kaybetti.

Vali Varol'un Babası Hayatını Kaybetti, System.String[]
Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un babası İsmet Varol, hayatını kaybetti.

İsmet Varol, yarın öğlen İzmir Buca Çamlık Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Varol'un Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:28 Kaynak: İHA

Çamlık, Buca, İzmir, Amasya, Güncel
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