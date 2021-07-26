Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Vali Varol\'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Son Güncelleme: 26.07.2021 21:18

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin ve aşı uygulamalarının görüşüldüğü "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda bilgilendirme sunumu yapılarak ilimizin Koronavirüs tablosu değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı ile sağlık personeli katıldı.

Kaynak: Habermetre

Koronavirüs, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, CHP ile HDP'nin arasını açtı
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği
21:20 Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru
21:00 Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
20:28 Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı
19:31 Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti
19:08 Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi
18:08 Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir
18:03 Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
17:56 Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 23:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Varol'un Başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement