Vali Varol, Vefa Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki Vefa Sosyal Destek Grubu Ofisi'ni ziyaret ederek sürdürülen faaliyetler konusunda bilgiler aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütün Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, uyarılara dikkat ederek evlerinde kalan vatandaşların taleplerinin hassasiyetle yerine getirildiğini söyledi. Varol, vatandaşlardan isteğinin evlerinde kalmaya devam ederek toplumsal izolasyona katkı sağlamayı sürdürmeleri olduğunu belirtti.

Vali Varol'a ziyaretinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer eşlik etti. - AMASYA