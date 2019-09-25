Son Dakika Haberleri: Vali Varoy, Yasir Bora'ya başarı diledi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Varoy, Yasir Bora'ya başarı diledi

1 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'yı kabul etti.

Vali Varoy, Yasir Bora'ya başarı diledi, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'yı kabul etti.


YEDAŞ Genel Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Hasan Yasir Bora, Vali Dr. Osman Varol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Amasya, Samsun, Sinop, Çorum ve Ordu illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ'ın faaliyetleri ve uygulamayı planladığı projeler ile yatırımlar konusunda bilgiler alıp fikir alışverişinde bulunan Vali Varol, Genel Müdür Hasan Yasir Bora'ya yeni görevinde başarılar diledi.


Genel Müdür Bora, beraberindeki İşletmeler Koordinatörü Murat Kılıç ile YEDAŞ İl Müdürü Bahadır Tanrıverdi, ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Varol'a şükranlarını sundular. - AMASYA

Bora Füzesi, Amasya, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek
Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Varoy, Yasir Bora'ya başarı diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]