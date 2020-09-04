Vali Vasip Şahin, korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Vasip Şahin, korona virüs denetimlerine katıldı

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yaptı. Şahin,"Su anda öyle bir şey gündemde değil. İnşallah tersine çevireceğiz bunlara ihtiyaç olmayacak Sokağa çıkma yasağı zor bir durum, vatandan buna iyi uydu.Biz bunu istemiyoruz. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'da yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Önlem alınmadığı takdirde sonuç alınmasının mümkün olmadığını ifade eden Şahin, vatandaşları duyarlılığa davet etti. Tüm ilçelerde kapsamlı bir denetleme yapılacağını kaydeden Şahin,"Amacımız farkındalık oluşturmak.Topyekun mücadele örneğini göstermek amaç. İşimiz kolay değil. Ama bunu daha önce başardık ülke olarak" dedi.

Ankara'nın bugün gelinen aşamada olumsuz bir tablo çizdiğini ifade eden Şahin,"Ankara'nın lider olma sebebi virüsten.. Ekiplerimizde Ankara genelinde denetimler yapıyoruz. Su an faaliyetin ana konusu pozitif çıkan temaslarını izolasyonlarını sağlamak. Filyasyon tespitleri temasları tespit edilerek tedavilerine başlanması, izolasyon sağlamak görev o.

Bir kaç koldan denetim yapıyoruz. Kıraathaneden iş yerine kadar tüm sektörü denetliyor ekiplerimiz.Biz ne yaparsak yapalım sonuç ve başarı her birimizin şahsen yapacakları olacak" diye konuştu.

Yeni kısıtlamaların gündemde olmadığını açıklayan Vali Şahin,"Su anda öyle bir Şey gündemde değil. İnşallah tersine çevireceğiz bunlara ihtiyaç olmayacak Sokağa çıkma yasağı zor bir durum, vatandan buna iyi uydu.Biz bunu istemiyoruz. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız. Bakanlıkla istişare ediyoruz sürekli. Vatandaş için ilerde ek tedbirler alınacaktır. Esnek mesaiye geçtik.kurumlarda hamile hasta olanlar idari izinli sayıldı.

60 yas üzeri personel de evden çalışacak. Diğer personeller de mesaileri uygun olan kurumlar mesai çıkışında ayarlamak şeklinde tedbirleri alacaktır" ifadelerini kullandı.