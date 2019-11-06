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Son Dakika Güncel Vali vatandaşları dinledi

Vali vatandaşları dinledi

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yeni Mahalle Muhtarı Recep Akay'ı ziyaret ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Yeni Mahalle Muhtarı Recep Akay'ı ziyaret ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Muhtarlık ofisinde ihtiyar heyeti ve mahalle halkı ile de bir süre sohbet eden Vali Gürel, kendisine iletilen taleplerin ve sorunların araştırılacağını, çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğini ifade etti.


Muhtarlık ziyaretinin ardından Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen ile birlikte mahallede kurulan pazar yerini gezen Vali Gürel, esnafa bereketli, bol kazançlar temennisinde bulunarak alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı alışveriş temennisinde bulundu.


El sanatları kursuna ziyaret


Karabük Valisi Fuat Gürel, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş'u ve sosyal yaşam merkezinde açılan el sanatları kursunu ziyaret etti.


Adnan Kuş ile muhtarlık ofisinde bir süre sohbet ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Gürel, sosyal yaşam merkezinde açılan el sanatları kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerce yapılan ürünleri inceledi. Kursiyerlerle ve kurs hocaları ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgiler alarak kursiyerlere başarılar diledi. - KARABÜK

Yeni Mahalle, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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