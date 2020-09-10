Vali, vatandaşları uyardı, bilgilendirdi - Son Dakika

Vali Ali Çelik'in koordinasyonunda devletin tüm birimleri bugün yeniden sahadaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceleyen Vali Çelik; maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

Esnaftan ve vatandaşlardan destek isteyen Vali Çelik, "Maske, mesafe ve temizlik en büyük gücümüz. Sizlerden destek istiyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Kütahya il merkezi ve 12 ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Covid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen il merkezindeki denetimlerde Vali Ali Çelik'e İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan eşlik etti.

Kütahya'nın işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra ara sokakları da gezen Vali Çelik, vatandaşları Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirip uyarılarda bulundu.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerin rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik olduğunu dile getiren Vali Çelik, "Tehlikenin geçmediğini, tedbirlere uyarsak başarılı olabileceğimizi, vatandaşlarımızın bildiği ama altını tekrar çizmek adına ısrarla anlatıyoruz. Kütahyalılardan, vatandaşlarımızdan ve tüm Türkiye'den tek isteğimiz daha dikkatli olmaları" dedi.

Maske, mesafe ve temizliğin mücadelenin vazgeçilmez kuralları olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Bazen hayatın akışı içerisinde yorulduğumuzu hissediyoruz ama bu durum tedbirlerden vazgeçmemizi gerektirmiyor. 'Bu maskeyi uzun süre taktık, hadi az mola verelim, bir araya gelip sohbet edelim' anlamına gelmemeli. Tehlike ara vermiyor. Virüsle mücadele ederken en etkili silahımız; maskemiz, sosyal mesafemiz ve temizliğimiz. Bu üç kurala da uymamız gerekiyor. Bizim herkesten en büyük ricamız bu. Hep beraber seferberlik ruhu ile bu kurallara uyalım" diye konuştu.

"Bireysel tedbirleri daha da artırmalıyız"

Mücadelede bireysel tedbirlerin önemine vurgu yapan Vali Çelik, "Elimizden geldiğince aldığımız tedbirleri iki hatta üç katına çıkaralım. Biraz daha haraketliliği azaltalım, sohbet ederken mesafemizi koruyalım. Bu anlamda önümüzdeki sürece daha iyi girebilmek için daha dikkat edelim. Kış şartları geldiği zaman sağlık sorunları baş göstermeye başlayacak. Grip, üst solunum enfeksiyonları gibi hastalıklar baş göstermeye başlayacak. Bu yaşadığımız pandeminin yayılımını hızlandırabilir, bu yayılımın hızlanmaması için bu sürece daha iyi girmemiz gerekiyor. Hep beraber bir sorumluluk yüklenerek aldığımız tedbirleri üst düzeyde almamız gerekiyor. Bizler dilimiz döndüğünce bu durumu farkındalık olması amacıyla tüm vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sevgi Yolu'nda İl Müftülüğü tarafından kurulan Covid-19 Bilgilendirme Standı'nı ziyaret eden Vali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, personele teşekkür edip kolaylıklar diledi.

Cadde ve sokaklarda karşılaştığı gençleri Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendiren Vali Çelik, gençlerden mücadeleye destek sözü aldı.

Gençlerin büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, kurallardan asla ödün verilmemesini istedi. - KÜTAHYA