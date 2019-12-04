Son Dakika Haberleri: Vali vatandaşların sorunlarını dinledi
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Vali vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.


Toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve valilik açık kapı birim sorumlusu katıldı.


Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - KARABÜK

Halkla İlişkiler, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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