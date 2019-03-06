Vali ve Başkan 'Meydan' Projesini Değerlendirdi

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda belediyenin 'Kütahya Meydan Projesi değerlendirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda belediyenin 'Kütahya Meydan Projesi değerlendirildi.



Kütahya Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.



Toplantıda proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Meydan Projesinin kent merkezinde bulunan üç ana işlev ve bunların çakıştığı meydan tasarımından ortaya çıktığını belirterek, proje çerçevesinde ilk işlev olan Cumartesi pazarının, kent kültürüne ve ekonomisine katkılarından dolayı alanın yıkılarak yenilenmesinin planlandığını söyledi.



Başkan Saraçoğlu," Alanın -2. bodrum kotunda yeraltı otoparkı tasarlanmıştır. Pazar kotu aynı zaman meydan ve etkinlik alanı olarak düşünülmüş, Yeşil Cami ile bütünleşik yaya öncelikli düzenleme yapılmıştır. Pazar alanının üzeri cam ve güneş pillerinden oluşan bir kabukla örtülmüştür" dedi.



"VAZO ÇEVRESİ TRAFİKTEN ARINDIRILACAK"



Saraçoğlu," İkinci işlev olan vazo meydanında ise vazo Kütahya'ya birçok varış aksından görünecek şekilde konumlandırılmış, çevresi trafikten arındırılarak herkesin rahatça ulaşabileceği yaşayan bir vazo haline getirilmiştir. Eski valilik binasının yıkılarak meydana dahil edilmesi ve yer altında 350 araçlık otopark yapılması planlanmıştır. Yeni valilik binasına bakan meydan, sosyal etkinlik ve tören alanı olarak tasarlanmış, vazo hükümet konağı ve saat kulesi arasında doğal gölgelik sunacak ağaçlıklı yürüyüş yolu öngörülmüştür" ifadelerine yer verdi.



"YENİ KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK"



Projenin üçüncü işlev de eski çok katlı Kültür Merkezinin yıkılarak yatay az katlı bir mimariyle parkla bütünleştirilen yeni kültür merkezi yapımının tasarlandığını ifade eden Kamil Saraçoğlu,"Bu merkez içerisinde bin 200 kişilik oditoryum, halka yönelik atölyeler ve STK'lara yönelik programlar öngörülmüştür. Kültür Merkezi ardındaki spor alanları ve planlanan millet bahçesi ile birlikte yeşil kampüs olarak tasarlanmıştır. Böylelikle Kütahya'nın tarihi bölgesi ile yeni yerleşim bölgesi arasında sosyal, kamusal, erişilebilir program çeşitliliği hizmete sunulmuş, yaya öncelikli, Kütahyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal donatılar eklenmiş olacaktır" diye konuştu.



"Kütahya Meydan Projesi "değerlendirme toplantısının sona ermesiyle birlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, projenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

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