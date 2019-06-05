Son Dakika Haberleri: Vali ve başkandan, hastalara bayram ziyareti
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Vali ve başkandan, hastalara bayram ziyareti

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali ve başkandan, hastalara bayram ziyareti, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Hastaneye gelişinde İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve kurum çalışanları tarafından karşılanan Vali Pehlivan Acil Servis'te sıra bekleyen hastalar ve yakınlarıyla bayramlaştı. Vali Pehlivan daha sonra kardiyoloji ve nöroloji polikliniklerinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile hasta yakınlarından bilgiler alan Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Pekmezci, geçmiş olsun dileklerini iletip şifa temennisinde bulundular.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve kurum personeli eşlik etti. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Bayburt, Hükmü Pekmezci, Hamza Pehlivan, Güncel
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