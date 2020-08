Vali ve başkandan yatırımcılara davet - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu dışından Ordu'ya yatırım yapacak tüm yatırımcıların yanında olacaklarını ve her türlü imkanı sağlayacaklarını söyledi. Ordu Valisi Tuncay Sonel de "Yatırım yapacak iş insanlarımızı sırtımızda taşırız" dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

ORDEF Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Çelebi Başkanlığında ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Dernek yöneticilerinin ziyaretinden ve bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Güler, tüm dünyayı etkileyen covid-19 virüsünün büyük şehirlerden geriye dönüşleri hızlandırdığını söyledi.

Ordu'nun gelişme ve kalkınma potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçede yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

"Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum"

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her platformda ilimizi temsil eden derneklerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Güler, "Ordu'da sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler geçmişte gurbete gitmiş ve orada tabiri caizse tırnakları ile kazıyarak başarılı olmuş kıymetli iş adamı hemşehrilerimizsiniz. Sizler il dışındaki Orduluların eli, kolu ve sesi oluyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanında olacağız. İnanıyorum ki sizlerle kurduğumuz güçlü bağlar bizim il dışında yaşayan gurbetçilerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak. Şunu gönül rahatlığı ile sizlere söyleyebilirim. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Sizlere kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açık olacak. Bu vesile ile ilimizde yapmayı planladığımız veya yapacağınız her türlü yatırımı bizimle rahatlıkla paylaşabilirsiniz" dedi.

"Ordu için çalışıyoruz"

ORDEF olarak Covid-19 virüsünün başladığı ilk günden itibaren Orduluların yanında olduklarını ve dernek olarak acil durum masası oluşturduklarını belirten ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, "İl dışında bulunan her Ordulu bizim için önemli. Onların en mutlu anında olduğumuz gibi en zor anlarında da yanında olmaya çalışıyoruz. Her daim iletişim halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğiniz her türlü desteğe gurbette bulunan tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Ordu'da bizlerin arkasında duran, bizlere değer veren bir başkanımızın olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Ordu Valiliğini ziyaret

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi ve dernek yöneticileri, Büyükşehir ziyaretinin ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda dernek yöneticileri ile bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ordu'nun güzel bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Vali Sonel, Ordu'ya yapılan hizmetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Vali Sonel, Ordu'nun değerlerini ön plana çıkarmak başta olmak üzere yatırım, istihdam ve altyapısının daha iyi bir noktaya gelmesi için siyaset, iş dünyası, bürokrasi ve kamu kurumları ile birlikte güzel işlere imza atılacağını söyledi.

"Ortak hedefimiz Ordu"

"Ordu ailesi olarak hedef belirlersek, yapacağımız işlerin üstesinden geliriz" diyen Vali Tuncay Sonel, "Burada, özellikle iş dünyamızla, Ordu'muzun değerleriyle hakikaten güzel işler çıkacak. Bizim ortak hedefimiz Ordu. Konuşarak, istişare ederek hedefe ulaşacağız. Kaç kişiye daha iş imkanı sağlarız? Kaç çocuğumuzu daha okuturuz? Kaç yetim, öksüz evladımıza daha çok sahip çıkarız? Bunlar gibi kriterleri yükseltmemiz lazım her alanda. Bunu da yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılacak olan yatırımlarla Ordu'nun sadece Karadeniz Bölgesinde değil, ülke ekonomisinde de söz sahibi olacağını ifade eden Vali Tuncay Sonel sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, Ordu'ya öyle yatırımlar yapılmasını sağlayacağız ki, sadece Karadeniz Bölgesi değil, ülke ekonomisinde de söz sahibi olacak yatırımlar olacak. Gelen turistlerin burada konaklaması lazım. Denizini, yaylasını, gölünü en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu güzellikleri hem yurtiçi turizmine hem de yurtdışı turizmine açmak lazım."

"Yatırım yapacak iş insanlarımızı sırtımızda taşırız"

Ordulu iş insanlarını Ordu'ya yatırım yapmaya davet eden Vali Tuncay Sonel, iş insanlarına kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

"Yatırım yapacak iş insanlarımızı biz sırtımızda taşırız" diyen Vali Sonel sözlerini şöyle tamamladı: "Burada gelip yatırım yapacak iş insanlarımıza kapımız açık. Gelsinler, biz onların gönlünü almasını biliriz. Burada iş yapacak, AŞ verecek, istihdam sağlayacak, başta Ordulu iş insanlarımızı davet ediyoruz. Onları biz sırtımızda taşırız. Önlerini açarız. Yatırım yapmaları için bize ne düşüyorsa gereğini yaparız."

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi ise, Vali Tuncay Sonel'e görevinde başarılar dileyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Tuncay Sonel, ziyarete gelen ORDEF heyetinde yer alanlarla tek tek tanışarak, yürüttükleri görev ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. - ORDU