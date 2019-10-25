Son Dakika Haberleri: Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
Son Dakika Güncel Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

6 dakika önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi.


İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, vatandaşları tozlu, çamurlu ve çukurlu yollardan kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda bir süre önce Merzan Mahallesinde başlatılan asfalt çalışmaları gece saatlerine kadar sürüyor.


Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Akbıyık daha sonra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hakkari Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecil faiz oranı düşürüldü
Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti 300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]