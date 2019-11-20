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Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret
6 saat önce
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Akbıyık, buradaki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.
Akbıyık, yaptığı açıklamada, kayak merkezinin sezona hazır olduğunu ve merkezin daha modern hale getirildiğini belirterek, bu sene daha fazla yoğunluk beklediklerini söyledi.
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