Son Dakika Haberleri: Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret
Son Dakika Güncel Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret - Son Dakika

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'tan kayak merkezine ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımla pisti uzatılarak dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Akbıyık, buradaki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, kayak merkezinin sezona hazır olduğunu ve merkezin daha modern hale getirildiğini belirterek, bu sene daha fazla yoğunluk beklediklerini söyledi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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