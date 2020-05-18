Vali ve Belediye Başkan Vekili Atik esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik eşi Fulya Atik ile semt pazarı ve Güres Caddesi esnafını ziyaret etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Atik, pazarda maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Vatandaşın her talebini değerlendireceklerini belirten Atik, Siirt'i yaşanılır bir kent haline getirmek için tüm imkanları kullanacaklarını, çok önemli proje ve çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı

Polisin de drone ile sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptığı vatandaşlar, girişte ateş ölçüm cihazıyla kontrol edildikten sonra semt pazarına alındı..