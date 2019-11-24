Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez'den esnaf ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnafı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente atandıktan sonra devlet ile vatandaş kaynaşmasını sağlamak için her kesimden insanla bir araya gelen Bilmez, hafta sonları da esnaf ziyaretlerine ağırlık veriyor.

Bu kapsamda İrfanbaştuğ Caddesindeki esnafı ziyaret eden Bilmez, bir berber salonunda oturarak iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Bilmez, esnafın dile getirdiği sorunları dinledi, çözümü konusunda da görüş alış verişinde bulundu.



Daha sonra bir kahvehaneye giren Bilmez, kendisini davet eden vatandaşları kırmayarak okey oynadı.

Kahvedekilerle eğlenceli anlar yaşayan Bilmez, daha sonra sorun ve taleplerini dinledi.

Bilmez'i aralarında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, ilgisinden dolayı teşekkür etti.