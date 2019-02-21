Son Dakika Haberleri: Vali ve Belediye Başkan Vekili Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

28 dakika önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.

Vali Çağatay, Soyubol ve Kandemir ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bitlis Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde Soyubol ve Kandemir'in nikahını kıyan Çağatay, imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını Soyubol'a verdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı nikahta Vali Çağatay, genç çifte mutluluk dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

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