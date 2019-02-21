Vali ve Belediye Başkan Vekili Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı
28 dakika önce
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.
Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur
Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.
Vali Çağatay, Soyubol ve Kandemir ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Bitlis Belediyesi
Evlendirme Dairesi'nde Soyubol ve Kandemir'in nikahını kıyan Çağatay, imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını Soyubol'a verdi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı nikahta Vali Çağatay, genç çifte mutluluk dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA
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