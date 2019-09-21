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Vali ve Belediye başkanı çocuklar ile birlikte çöp topladı

15 dakika önce

Dünya Temizlik Gününde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çocuklarla birlikte çöp topladı.

Vali ve Belediye başkanı çocuklar ile birlikte çöp topladı, System.String[]

Dünya Temizlik Gününde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çocuklarla birlikte çöp topladı.


Sivas'ta, 'Dünya Temizliği' konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı çöp toplama etkinliği düzenlendi. Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Paşapınarı anıtı çevresinde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin vatandaşlar ile birlikte çöp topladı.


Ülkemizde ve Dünyada birçok noktada farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik planlandığı belirten Vali Ayhan, "Burası Ülkemizin istiklali ve istikbali için gidilen süreçte Sivaslıların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını karşıladığı yerdir. Hem bu bölge olması hasebiyle hem de temizlik günü kapsamında Dünya'da 169 ülke de ve ülkemizde 81 ilimizde aynı anda böyle bir etkinlik planlanmış ve yapılmaktadır. Bizde Sivas'ta miniklerimiz ile beraber bir farkındalık mesajı vereceğiz" dedi.


Etkinlik sonrası çöp toplanan alandaki farklılık ise dikkat çekti. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Erzincan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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