Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı - Son Dakika

Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Ayhan ve Bilgin, Kurban Bayramı öncesi kentteki canlı hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Besicilerle sohbet eden Ayhan ve Bilgin, pazarın en iri 2 kurbanlığı için sahipleriyle geleneksel pazarlığa tutuştu.

Ayhan ve Bilgin, güzel görüntülerin oluştuğu pazarlık sonucu 1'er tonluk 2 büyükbaş hayvanı satın aldı.

Burada açıklama yapan Ayhan, alıcı ve satıcıları buluşturan kentteki canlı hayvan pazarında aynı zamanda geleneksel bir kültürün yaşatıldığını belirterek, "Tabir yerindeyse bayram heyecanı burada başlar. Burada hem üreticilerimizin taleplerini, sıkıntılarını dinledik hem de alıcıların duygularını öğrenmiş olduk." dedi.

Ayhan, pazardan ihtiyaç sahipleri için Bilgin ile 2 kurbanlık aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Pazara gelmişken kurbanlık almak adettendir. Hem o duyguyu yaşamak hem de İslami ve insani duygumuzu yansıtmak açısından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanımızla 2 kurbanlık aldık. Sivas'ta bu konuda hayır kurumları çok profesyonel çalışıyor. Özellikle Belediyemizin koordinesinde çalışan Hayat Ağacı Derneği bunun en iyi örneği. Biz Başkanımızla oraya vereceğiz. Yıl boyunca da Derneğimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Sivas Belediye Başkanı Bilgin de pazarı gezerek alıcı ve satıcılarla sohbet ettiklerini belirterek, "Zabıtamız, temizlik ekibimiz ve diğer birimlerimizle pazarımızın altyapısı şu an hazır. Dönem dönem buraya belediye otobüslerimiz ücretsiz seferler de yapıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip kurbanlıklarını alabilir." diye konuştu.