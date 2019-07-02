Son Dakika Haberleri: Vali ve Büyükkılıç, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı
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Vali ve Büyükkılıç, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı

26 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesinden düşen ve kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali ve Büyükkılıç, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesinden düşen ve kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bu gün sabahın erken saatlerinde Develi ilçesindeki Homurlu şelalesine gitti.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, 18 yaşındaki Serkan Turan Timurluğa'nın ailesi ile görüştükten sonra arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, "Devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. AFAD, JAK, Polis Dalgıç Kurbağa Adam arama ekibi bütün zorlu şartlara rağmen arama çalışmalarına devam ediyor. Bizler de lojistik destek sağlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sonuç alacağız. Serkan evladımız için dualarımızı eksik etmeyelim" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Develi, Güncel
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