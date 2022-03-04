Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

04.03.2022 20:22

Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı Erzurum'da gerçeğini aratmayan tatbikat Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, 1-7 Mart tarihleri arasındaki kutlanan "Deprem Haftası"...

Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

Erzurum'da gerçeğini aratmayan tatbikat

ERZURUM - Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, 1-7 Mart tarihleri arasındaki kutlanan "Deprem Haftası" kapsamında Erzurum'da tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak okullarda düzenlenen deprem tatbikatında Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda yapılan tatbikata il protokolü de katıldı.

Tatbikata Kızılay, AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye ekipleri de katkı sağladı. Kızılay stant açarak depremde gıda zorluğu çekenlere yiyecek dağıtımı yaptı.

Tatbikata Erzurum valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz sınıfta öğrencilerle birlikte tatbikata katıldı. Önce öğrencilerle sıraların altına kapanan Vali ve büyükşehir Belediye Başkanı daha sonar hep birlikte okul bahçesine çıktı.

Erzurum Valisi Okay Memiş tatbikat sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tüm Türkiye'de 81 ilde ve tüm okullarda deprem tatbikatları yapıldı. Erzurum ki bin 200 okul ve yaklaşık olarak 150 bin öğrencimizle Erzurum ve ilçelerinde ki tüm okullarda bu tatbikat yapıldı. Deprem anında ne yapmalıyız, hızlı tahliye nasıl oluru yaşadık. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı olarak ilan etti. İçişleri Bakanımız geçen hafta Erzurum'daydı birlikte kış tatbikatı yaptık. Yapılan tatbikatların hemen hemen hepsini bizler mizansen olarak yaşıyoruz. Erzurum zor bir coğrafyada olduğundan bu tür hadiseleri sıkça yaşıyoruz. Vatandaş artık nerede bu Devlet demiyor anında vatandaşın yanındayız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Kentsel dönüşüme gayret gösteren illerin başında geliyoruz. Şehirde bulunan çöküntü veya eski binaları yıkarak yerlerine sağlam, dayanıklı binalar yapıyoruz. Tedbirli olduğumuz sürece deprem öldürmez, sağlam binalar yapmalıyız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise tatbikat sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Erzurum'da bin 200 okulda, 150 bin öğrencimizle deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Öğrenciler sınıflarında söyleneni yaptıktan sonra okul dışına hızla tahliyelerin yapılmasını gösterdik. Ülke olarak bu tür afetleri inşallah yaşamayız. Afet olduğunda da tedbirli olmalıyız."

Okul bahçesine çıkan öğrenciler burada sınıflarına göre sınıf öğretmenleri tarafından halka oluşturarak öğrencilerin güvende kalmaları sağlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı
Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı
Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

YORUMLAR
500
Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı

Deprem Haftası, Tatbikat, Erzurum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 20:33:56. #1.11#
SON DAKİKA: Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement