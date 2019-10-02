Son Dakika Haberleri: Vali ve emniyet müdürü yayalar için yollardaydı
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Vali ve emniyet müdürü yayalar için yollardaydı

53 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesiyle beraber Türkiye'nin 81 vilayetinde kolluk kuvvetleri, valileri ile birlikte sürücülere broşür dağıtarak, yayalara öncelik vermelerini istedi.

Vali ve emniyet müdürü yayalar için yollardaydı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesiyle beraber Türkiye'nin 81 vilayetinde kolluk kuvvetleri, valileri ile birlikte sürücülere broşür dağıtarak, yayalara öncelik vermelerini istedi.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74' üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildi. Bu kanunla beraber İçişleri Bakanlığı 2019 yılını 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan etti. İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye'nin 81 ilinde il protokolleri yayalar için düdük çalıp broşür dağıttı.


Bursa'da Odunluk Mahallesi'nde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Valisi Hüseyin Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, STK temsilcileri ve bazı okulların öğrencileri katıldı. Toplam 239 ayrı noktada bin 300 polis memurunun iştirakiyle sürücülere yaya önceliğinin öneminden bahsedilerek broşür dağıtıldı. Etkinlik gün boyu devam edecek. - BURSA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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