VALİ VE EŞİ, ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI - Son Dakika

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medyadan kendisiyle kar topu oynamak istediklerini ileten çocukları eşi Yıldız Pehlivan ile ziyaret etti. Çocuklarla eşi ile birlikte kar topu oynayan Pehlivan, 'Bütün gayretimiz, onların yüzünün hep gülmesi" dedi.

Şırnak Valisi Pehlivan, sosyal medya üzerinden kendisiyle kar topu oynamak istediğini duyuran çocukların talebini geri çevirmedi. Eşi Yıldız Pehlivan ile Yeni Mahalle 102'nci Sokak'taki çocukları ziyarete giden Vali Pehlivan, kar topu da oynadı. Pehlivan, daha sonra çocukları sinemaya da götürdü.

Çocukların kar sevincine dikkat çeken Vali Pehlivan, 'Yurt genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da kar yağışı yoğun oldu. Sömestir tatilinin tam ortasındayız. Çocuklarımız bir yandan tatilinin sevincini bir yandan da kar sevincini yaşıyorlar. Çocuklar böyle park alanlarında karlı mekanlarda bir yandan eğlenirken bir yandan da görüntülerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu vesileyle bizleri kar topu oynamaya davet ettiler. Biz de ailece davete iştirak ettik. Tabi onların sevinci, onların yüzünün gülmesi, hepimizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çabamız onların yüzünün hep gülmesidir. Onların gerek okullarında gerek boş zamanlarında vakitlerini değerlendirmelerini, mutlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımız ile kar topunu oynadık. Geçtiğimiz hafta da polis ağabeyleri ve ablaları ile oynamışlardı. Bugün de biz onlara eşlik ettik' dedi.