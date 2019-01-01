Vali ve Komutanlar Yeni Yıla Sınırdaki Askerlerle Birlikte Girdi
31 dakika önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer, yeni yılın ilk dakikalarında Suriye sınırdaki birlikleri ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı.
Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
ve askeri yetkililer, yeni yılın ilk dakikalarında Suriye
sınırdaki birlikleri ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Eyüp
Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 3. Hudut Taburu Komutanı Piyade
Albay Yaşar Kaya
ile birlikte Akçakale
İlçe Jandarma Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve Şehit Er Emrah
Çakın Hudut Karakolunu ziyaret ederek denetleme yaptı. Suriye sınırında nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlayan yetkililer, sınır güvenliği hakkında bilgi aldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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