Son Dakika Haberleri: Vali ve Komutanlar Yeni Yıla Sınırdaki Askerlerle Birlikte Girdi

Vali ve Komutanlar Yeni Yıla Sınırdaki Askerlerle Birlikte Girdi

1 saat önce

Vali ve komutanlar yeni yıla sınırdaki askerlerle birlikte girdi Yılbaşı gecesi sınır birlikleri denetlendiŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer, yeni yılın ilk dakikalarında Suriye sınırdaki birlikleri ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı.

Vali ve komutanlar yeni yıla sınırdaki askerlerle birlikte girdi
Yılbaşı gecesi sınır birlikleri denetlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer, yeni yılın ilk dakikalarında Suriye sınırdaki birlikleri ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 3. Hudut Taburu Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ile birlikte Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve Şehit Er Emrah Çakın Hudut Karakolunu ziyaret ederek denetleme yaptı. Suriye sınırında nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlayan yetkililer, sınır güvenliği hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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