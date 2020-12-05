Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi - Son Dakika

Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi

05.12.2020 16:31
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı ile birlikte yapımı tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı ile birlikte yapımı tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ile Karayolları yetkileri ile birlikte yapımları tamamlanan kavşak ve yollarda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve beraberindeki heyet ilk olarak Karabük - Safranbolu - Kastamonu kavşağında incelemelerde bulunarak, daha önce bir kısmı hizmete açılan köprülü kavşakta, Karabük'ten Safranbolu'ya dönüşün yapılacağı alt geçidin ise pazartesi gününden itibaren hizmete açılacağını müjdeledi. Heyet daha sonra Safranbolu kirkille mevkiinde Aşağıçiftlik yolunda inceleme yaptıktan sonra, Kirkille mevkiinde tamamlan köprü kavşakta incelemelerde bulundu. Kirkille TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye yeni yol açılması konusunda taleplerin olduğunu belirten heyet, Safranbolu Belediyesi ve karayolunun ortak bir çalışması ile yeni imar yolu açılması konusunda çalışma yapılması talebinde bulundu.

Vali Gürel ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan Yukarı çiftlik - Yukarı Dana köyü arasındaki bağlantı yolarını inceledi. - KARABÜK

Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi
Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi

Niyazi Güneş, Safranbolu, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali ve Milletvekilleri yapımı tamamlanan kavşakları inceledi - Son Dakika


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