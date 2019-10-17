Son Dakika Haberleri: Vali ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına asker selamlı destek
Son Dakika Güncel Vali ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına asker selamlı destek

Vali ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına asker selamlı destek

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, proje kapsamında kendisini ziyaret eden Çelik İş Ortaokul öğrencileri ile birlikte asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere destek verdi.

Vali ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına asker selamlı destek, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, proje kapsamında kendisini ziyaret eden Çelik İş Ortaokul öğrencileri ile birlikte asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere destek verdi.


"Gülümse Karabük" projesi kapsamında Çelik İş Ortaokulu öğrencileri Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti. Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel'in de hazır bulunduğu ziyarette öğrencilerle sohbet ederek büyüdüklerinde hangi mesleği yapacaklarını söyledi. Öğrencilerin yoğunlukla asker ve polis olacaklarını söylemeleri üzere Vali Gürel, 'Her Türk zaten asker doğar' diyerek öğrencileri tebrik etti.


Ziyarette Çelik İş Ortaokulu öğrencilerinden Beyza Mert'in ezbere okuduğu "Bayrak" şiiri için tebrik eden Vali Gürel, minik Beyza'yı öperek eğitim hayatında başarılar diledi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatına" destek vermek için pankart açarak asker selamı veren Vali Fuat Gürel, Özlem Aras Gürel, protokol üyeleri ve öğrenciler "Karabük'ten Asker Abilerimize Selam Olsun" dediler.


Öğrencilerden Albay'a Tür bayrağı


Valilik ziyaretinden sonra öğrenciler Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığını ziyaret ederek, eğitimleri tamamlamak üzere olan Uzman Erbaşlara destek verdi. Ortaokul öğrencisi Beyza Mert'in burada da ezbere okuduğu 'Bayrak' şiiri sonrası öğrenciler 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Hasan Başkök'e Türk Bayrağı hediye etti. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
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