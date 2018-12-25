Vali ve Senatör Eşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Meksika'nın Puebla eyalet valisi Martha Erika Alonso ve senatör olan eşi Rafael Moreno Valle, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Meksika
'nın Puebla
eyalet valisi Martha Erika Alonso ve senatör olan eşi Rafael Moreno Valle, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador da kazayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Meksika basını kazanın helikopterin havalanmasından kısa süre sonra yaşandığını duyurdu. Merkez
sağ parti üyesi olan Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi ve 14 Aralık
'ta görevine başlamıştı.
Vali Martha Erika Alonso, dün sosyal medya hesabından 'Noel' ve yeni yıl için bir video yayınlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:51 Kaynak: DHA
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